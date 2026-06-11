Ob die Brautpaare dann wirklich seltener den Hochzeitstag vergessen, ist ebenso wenig belegt wie die Behauptung, dass ein „Ja, ich will!“ an diesen markanten Tagen folglich ein lebenslanges „Nein“ zur Trennung bedeutet. Und dennoch sind Jahr für Jahr sogenannte „Schnapszahlen“ als Datum für die Trauung äußerst beliebt: So bestätigt man seitens der Grazer Standesämter, dass sich der Andrang für Aufgebote am 20. 6. 2026 und für den 26. 6. 2026 sehen lassen kann.

Wie jedes Jahr werde die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesen besonderen Tagen verdoppelt, heißt es im Büro der für Standesämter zuständigen Grazer Stadträtin Claudia Schönbacher (KFG). Die Folge: Ja-Worte können an diesen Tagen ausnahmsweise bis 15.20 Uhr angeboten werden (normalerweise nur bis 13 Uhr) – und anstelle der üblichen elf Trauungen nimmt man sich Zeit für 18 Paare. Am vergangenen Samstag, dem 6. 6., habe man bereits 18 Brautpaare begrüßen können – „am 20. Juni sind derzeit zwölf Trauungen angemeldet und am 26. Juni schon 14“, hieß es zuletzt im Büro Schönbacher.

Die Skybar auf dem Schloßberg ist einer von 31 exklusiven Standorten © Werner Krug

Exklusive Trauungsorte

Seit Jahren kann man in Graz ja nicht nur in den Standesämtern die Ringe tauschen: Mittlerweile werden seitens der Stadt Graz 31 Standorte für „exklusive Trauungen“ angeboten – von der Alten Universität über das Merkur-Eisstadion bis zum Schloss Eggenberg. Sollte trotz allem die „Wunsch-Lokalität“ nicht dabei sein, kann man mit dieser dennoch im Rathaus vorstellig werden – entweder unter Tel. 0316/872 5152 oder unter standesamt@stadt.graz.at.