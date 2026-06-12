Kanadas Hauptstadt liegt zwar im Südosten der englischsprachigen Provinz Ontario, das französischsprachige Quebec ist aber nur einen Steinwurf entfernt. Mit seiner dort gelegenen Schwesterstadt Gatineau auf der anderen Seite des Ottawa Rivers ist Ottawa zu einer Metropolregion zusammengewachsen. Und damit verschmelzen auch die angelsächsische und die französische Kultur wie in kaum einer anderen kanadischen Stadt. 63 Prozent der Einwohner geben zwar Englisch als ihre Muttersprache an, viele aber sprechen wie selbstverständlich auch Französisch.

Die Skyline von Ottawa: Parliament Hill

Auch im Parlament wechseln die Politiker bei den Debatten zwischen den Sprachen. Premierminister Mark Carneys Arbeitsplatz ist gleichzeitig die größte Touristenattraktion Ottawas und prägt die Skyline der Stadt. Das Regierungsviertel auf dem Parliament Hill erinnert mit seinen altehrwürdigen neugotischen Gebäuden an London. Überragt wird das Parlament mit Unterhaus und Senat vom 92 Meter hohen Peace Tower mit seiner markanten Uhr. Besonders sehenswert ist die Bibliothek – für nicht wenige das schönste Gebäude Ottawas, derzeit aber leider nur eingeschränkt zugänglich.

Rideau-Kanal: Unesco-Welterbe in Ottawa

Gleich neben dem Parliament Hill liegt der Rideau-Kanal, der Ottawa seit 1832 mit dem 202 Kilometer entfernten Ontariosee verbindet. Ist der Kanal im Winter zugefroren, skaten die Einheimischen auf Eislaufschuhen zur Arbeit. Im Sommer radeln Biker an seinem Ufer entlang, Kajak-Fahrer paddeln über den Kanal, auf dem auch Touristenboote Fahrten anbieten. Die von Hand betriebene Schleuse zwischen Parlament und dem historischen Fairmont-Hotel Château Laurier ist eine Touristenattraktion: Über acht Staustufen werden sichtlich überforderte Hausbootmieter und coole Profiskipper auf edlen Jachten zwischen Kanal und dem hier seeartigen Ottawa River geschleust.

ByWard Market und Lower Town entdecken

Im historischen Viertel Lower Town, das vor Kunstobjekten nur so strotzt, weil die Stadt ein Prozent ihres Haushalts in öffentliche Kunst investiert, liegt auch der ByWard Market. Rund um die große Backsteinmarkthalle gibt es unzählige Bars, Restaurants und Spezialitätenläden. Bauern aus der Region bieten Gemüse, Fleisch, Käse an – und natürlich Ahornsirup, für den Kanada berühmt ist. Neben der Halle erkennt man an der üblicherweise langen Schlange den Kiosk, an dem „Beavertails“ verkauft werden: ein frittiertes Gebäck, flach wie der namensgebende Biberschwanz, bestreut mit Zimt und Zucker.

Canadian Museum of History: Indigene Kultur in Ottawa

Ottawa beherbergt sieben der neun kanadischen Nationalmuseen. Alleine das Gebäude des Canadian Museum of History in Gatineau ist eine Sehenswürdigkeit, keinesfalls auslassen sollte man die Ausstellung, die die Geschichte des Landes von den First Nations bis heute und eine riesige indigene Sammlung zeigt.

Ottawa liegt auf dem traditionellen Gebiet der Algonquin Anishinabeg Nation. Bei „Indigenous Walks“ erzählen Guides die Geschichte der Hauptstadt aus ihrer Perspektive und führen zu für ihr Volk wichtigen Orten wie Kìwekì Point oder den Chaudière-Wasserfällen. Am Stadtrand liegt die Mādahòkì Farm, wo man traditionelles Handwerk und Powwows erleben kann.

Gatineau Park: Natur und Wandern bei Ottawa

Ein Grund, warum Ottawa eine so lebenswerte Stadt ist, liegt rund 20 Minuten vom Zentrum entfernt. Der Gatineau Park ist ein 361 km² großes Naturschutzgebiet mit bewaldeten Hügeln und Tälern, mehreren Seen sowie hunderten Kilometern Wander- und Radwegen. Im Winter werden einige Straßen im Park als Langlaufloipen präpariert. Einer der fotogensten Orte ist der Pink-See, dessen Wasser, anders als sein Name vermuten lässt, nicht rosa, sondern türkis-grün ist.

Einen Besuch wert ist das Mackenzie King Estate, Landsitz des am längsten amtierenden kanadischen Premierministers. William Lyon Mackenzie King erwarb das Anwesen 1903 als Rückzugsort, ließ Gärten anlegen und historische Steinfragmente und Gebäudeteile aus abgerissenen Bauwerken wie Säulen, Mauern oder Torbögen aufstellen.