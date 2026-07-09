Sinkende Frequenzzahlen wurden zuletzt in der Grazer Innenstadt vermeldet. Der Wettbewerb der Stadtzentren mit dem Onlinehandel und den Einkaufszentren in der Peripherie bleibt herausfordernd. Dazu kommt der Sparkurs in Zeiten klammer Stadtfinanzen. Förderungen mussten zuletzt reduziert, teilweise eingestellt werden. Mit einem „themenspezifischen Fördercall“ möchten Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) und die Wirtschaftsabteilung der Stadt Graz nun gezielt Betrieben, Vereinen, Institutionen und Initiativen unter die Arme greifen.

„Mit diesem Fördercall unterstützen wir konkrete Projekte, die Leben, Wirtschaftskraft und neue Impulse in die Innenstadt bringen“, betont Hohensinner. Gefördert werden Geschäftsneueröffnungen und Zwischennutzungen, Veranstaltungen und Märkte, Marketing- und Frequenzmaßnahmen, kreative Interventionen im öffentlichen Raum sowie Maßnahmen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität durch Beleuchtung, Dekoration oder Stadtmöblierung. Begleitet werden die Projekte vom Citymanagement.

Anträge können nach dem Beschluss der Förderung in der Gemeinderatssitzung am 18. Juni bis 31. Juli unter wirtschaft.graz.at online gestellt werden. Eine Fachjury bewertet die eingereichten Projekte. Insgesamt stehen 80.000 Euro im Fördertopf zur Verfügung. Unterstützt werden bis zu 80 Prozent der Kosten eines konkreten Projekts, eine Förderung von maximal 8000 Euro ist möglich.