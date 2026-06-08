Stress aus, Urlaub an!

Die Steirische Roas macht am 20. Juni Station in St. Peter am Kammersberg – mitten in der Erlebnisregion Murau. Und als Club-Mitglied haben Sie jetzt die Chance, die Region noch besser kennenzulernen, denn wir verlosen einen Gutschein im Wert von 250 Euro, der in der gesamten Region eingelöst werden kann. Ob entspannte Auszeit, genussvoller Tagesausflug oder aktiver Urlaub in den Bergen: Sie haben die Wahl!

Eingebettet in das Katschtal und umgeben von den sanften Almen und Gipfeln der Region liegt St. Peter am Kammersberg auf rund 850 Metern Seehöhe. Über dem Ort thront der Greim, der mit 2474 Metern einer der markantesten Berge der Umgebung ist und ein beliebtes Ziel für Wanderfreunde. Die Geschichte des Ortes reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Noch heute prägen historische Bauwerke wie die dem heiligen Petrus geweihte Pfarrkirche oder das traditionsreiche Schloss Feistritz das Ortsbild.

Wer Natur und Bewegung liebt, findet in St. Peter am Kammersberg alles, was es für eine perfekte Auszeit braucht.