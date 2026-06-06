Ein Urlaub auf der griechischen Insel Korfu endete für eine britische Familie tragisch: Mitte Mai kam ein 42-jähriger Familienvater ums Leben, als das von ihm gesteuerte Quad auf einer Straße im Norden der Insel von der Fahrbahn abkam. Sein 15-jähriger Sohn, der als Beifahrer mitfuhr, wurde schwer verletzt.

Debatte entfacht

Der tödliche Unfall auf Korfu hat erneut eine Debatte entfacht, die in Griechenland seit Wochen geführt wird. Bürgerschutzminister Michalis Chrysochoidis forderte in einem Interview mit dem staatlichen Fernsehsender ERT ein Verbot von Quads im Straßenverkehr. Die Fahrzeuge seien „extrem gefährlich“, erklärte der Minister. Insbesondere Touristen, die Quads mieten, ohne mit deren speziellen Fahreigenschaften vertraut zu sein, setzen sich einem hohen Risiko aus. Er sei daher „für ein vollständiges Verbot“ dieser Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr.

Bereits jetzt erste Regelungen

Verkehrsminister Konstantinos Kyranakis kündigte Mitte dieser Woche fürs Erste eine Regelung an, wonach Fahrer künftig mindestens fünf Jahre im Besitz eines Führerscheins sein müssen, um ein solches Fahrzeug ausborgen zu dürfen. Zudem sollen Vermieter verpflichtet werden, die Führerscheine ihrer Kunden zu überprüfen.

Auf den griechischen Ferieninseln gehören Quads seit Jahren zum Straßenbild. Viele Autovermieter bieten sie an, häufig ohne ihre Kunden ausreichend auf die Besonderheiten und Risiken hinzuweisen. Zwar leisten Quads in der Land- und Forstwirtschaft wertvolle Dienste, für den Einsatz im Straßenverkehr sind sie jedoch nur eingeschränkt geeignet. Ihre Fahreigenschaften gelten als anspruchsvoll und können für ungeübte Fahrer gefährlich sein.

Tückisches Fahrverhalten

Ein wesentlicher technischer Unterschied zu anderen mehrspurigen Fahrzeugen besteht darin, dass viele Quads über kein klassisches Differenzial verfügen. Dieses Ausgleichsgetriebe sorgt dafür, dass sich die Räder einer Achse in Kurven mit unterschiedlicher Geschwindigkeit drehen können. Fehlt ein Differenzial, drehen beide Räder gleich schnell, was das Fahrzeug in Kurven destabilisieren und im Extremfall aus der Spur tragen kann.

Hinzu kommen die breiten Ballonreifen, die mit vergleichsweise niedrigem Luftdruck gefahren werden. Sie reagieren indirekt und schwammig auf Lenkbewegungen. In Kurven kann ein Quad zunächst verzögert reagieren und anschließend abrupt einlenken. Das Lenken erfordert zudem deutlich mehr Kraftaufwand als bei einem Pkw. Aufgrund ihres hohen Schwerpunkts und der schmalen Spur neigen Quads insbesondere in engen Kurven dazu, umzukippen.

Viele Urlauber empfinden Quads auf den ersten Blick als robust und sicher. Dieser Eindruck ist jedoch trügerisch. Nach Angaben der Unfallforschung der deutschen Versicherer ist das Verletzungsrisiko pro gefahrenem Kilometer etwa doppelt so hoch wie bei anderen Fahrzeugen. Bei Unfällen ist die Wahrscheinlichkeit schwerer oder tödlicher Verletzungen sogar zehnmal höher. Ein Grund dafür ist, dass Fahrer und Beifahrer nahezu ungeschützt auf dem Fahrzeug sitzen. Anders als bei Autos gibt es weder eine Knautschzone noch andere schützende Strukturen.

Kritik von Vermietern

Die geplanten Änderungen stoßen in der Branche erwartungsgemäß auf Kritik. Viele Vermieter haben Medienberichten zufolge bereits zahlreiche Buchungen für die Saison 2026 angenommen und in neue Fahrzeuge investiert. Sie befürchten bei einer kurzfristigen Einführung der Regeln Stornierungen sowie finanzielle Einbußen.

Für ein Totalverbot wie von Bürgerschutzminister Michalis Chrysochoidis gefordert müsste zudem die griechische Straßenverkehrsordnung angepasst werden.