Team Arnautovic

Welche Parallelen gibt es zwischen Renaissance-Päpsten und Fifa-Chef Gianni Infantino? Und wo gibt es Überschneidungen in der Lebensweise von Ordensbrüdern und Fußballmannschaften? Es sind vermeintliche Randfragen des Fußballgeschehens, doch in „Maurer & Cik“ , dem satirischen Nachrichten-Podcast der Kleinen Zeitung, werden sie in den Mittelpunkt gerückt. Und das nicht nur von der Stamm-Elf - Kabarettist Thomas Maurer und Journalist Thomas Cik - sondern mit einem professionellen Coach an ihrer Seite: Gilbert Prilasnig. Die Sturm Graz-Legende war schon in seiner aktiven Zeit mit dem Spitznamen „der Student“ bedacht, mittlerweile ist er nebenberuflich auch Lektor an den Instituten für Entrepreneurship und Bibelwissenschaften der Uni Graz.

Im Gespräch wird übrigens auch das von Marko Arnautovic verbreitete Gerücht aufgeklärt, dass Roman Mählich lediglich „Wienerisch, FC Innsbruckerisch und Sturm Grazerisch“ spricht. Aber auch andere Sportmythen werden geklärt. So etwa die Frage, ob Zweisamkeit am Vorabend eines Spiels erlaubt oder verboten sei. Für die Sturm Mannschaft der Jahrtausendwende wurde die Antwort vom damaligen Sturm-Präsidenten Hannes Kartnig gegeben: Man verbrachte jeden Abend vor einem Spiel gemeinsam im Hotel.

Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen abzurufen – auf Spotify auch als Video-Podcast.