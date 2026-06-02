Teilnehmende Partnerbetriebe in der Steiermark
Hotel Mariahilf
8020 Graz,
Tel. (0316) 713163
gültig 11.6.-11.7.2026
Omas Teekanne
8020 Graz,
Tel. 0677-62178782
gültig 11.6.-31.8.2026
Famoos Graz Schererstrasse
8052 Graz,
Tel. 0676-847155591
gültig 11.6.-9.7.2026
stoiser´s coffee and more
8054 Graz,
Tel. (0316) 282916
gültig 12.6.-13.8.2026
Lina & Ida
8321 St. Margarethen an der Raab,
Tel. 0644-75013950
gültig 11.6.-28.8.2026
Hotel Altneudörflerhof
8490 Bad Radkersburg,
Tel. (03476) 4031711
gültig 11.6.-31.8.2026
Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg
8490 Bad Radkersburg,
Tel. (03476) 41500
gültig 21.6.-19.7.2026
Hotel Kongress
8700 Leoben,
Tel. (03842) 46800
gültig 1.8.-31.8.2026
JUFA Hotel Judenburg***
8750 Judenburg,
Tel. (05) 7083 290
gültig 1.7.-12.8.2026
Hotel Gasthof Lercher
8850 Murau,
Tel. (03532) 2431
gültig 11.6.-31.8.2026
TUI BLUE Schladming
8970 Schladming,
Tel. (03687) 2353654
gültig 1.7.-31.7.2026
biYou Ecoquartier in den Bergen
8971 Schladming-Rohrmoos,
Tel. (03687) 61350
gültig 28.6.-28.7.2026
3*S Hotel Martin
8972 Ramsau am Dachstein,
Tel. (03687) 81537
gültig 1.7.-15.8.2026