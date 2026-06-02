Ein unbekannter Täter kontaktierte am Montag telefonisch eine 39-jährige Frau aus dem Bezirk Hermagor und gab sich dabei als Sicherheitsbeauftragter einer Kärntner Bank aus. Der unbekannte Mann teilte mit, dass jemand aus Deutschland versuche auf das Konto der Frau zuzugreifen. Und um dies zu verhindern, müsse die Frau zur Bank zum Kontoauszugsdrucker gehen und einen Aktivierungscode ausdrucken. Dies wurde von der Frau gemacht und ein Foto des Ausdrucks via Messenger-Dienst an den unbekannten Täter übermittelt. Anschließend wurden vom Täter mehrere Überweisungen in der Höhe von mehreren tausend Euro durchgeführt.