Mit Gummistiefeln, Becherlupen und Neugier machten sich 75 Kinder der Naturpark-Volksschule St. Marein auf Entdeckungsreise in die Graggerschlucht. Im Rahmen des Projekts „Wasser voller Leben“ erkundeten alle vier Klassen gemeinsam mit Naturvermittlerinnen des Naturparks Zirbitzkogel-Grebenzen die Tier- und Pflanzenwelt entlang des Gebirgsbaches.

Das Projekt wird von BIPA als Partner der Naturparke Österreichs unterstützt. Österreichweit wurden im aktuellen Schuljahr 21 Schul- und Kindergartenprojekte ausgewählt, die Kindern Naturerfahrungen ermöglichen.

Unter dem Motto „Wasser ist lebensnotwendig“ erforschten die Schülerinnen und Schüler die Bewohner des Baches und lernten, welche Bedeutung sie für die Wasserqualität haben. Larven von Eintags-, Stein- und Köcherfliegen, Bachflohkrebse sowie Strudelwürmer wurden entdeckt und genauer unter die Lupe genommen. Als Höhepunkt erwies sich die Beobachtung einer Wasseramsel. Der seltene Vogel gilt als wichtiger Indikator für saubere und naturnahe Gewässer.

Neben der Tierwelt standen auch die Entstehungsgeschichte der Graggerschlucht, der Wasserkreislauf sowie der Ursprung der Grebenzenbäche auf dem Programm.

Auch abseits des Wassers gab es viel zu entdecken. Waldeidechsen, verschiedene Käferarten, Weinbergschnecken und zahlreiche Schmetterlinge sorgten für Begeisterung.