Der Unfall passierte bereits am Nachmittag des 18. Mai, hatte aber für eine der Beteiligten schlimme Folgen: Die 71-jährige Grazerin fuhr an diesem Tag gegen 15 Uhr auf dem Geh- und Radweg auf der Westseite der Mur mit ihrem Rad entlang. Auf Höhe des Murkraftwerks wurde sie dabei von einer Joggerin überholt. Die beiden Frauen stießen zusammen und kamen zu Sturz.

Zunächst schien alles harmlos: Die beiden Frauen gaben an, nur leicht verletzt zu sein. Deshalb lief die Joggerin weiter, ohne die Daten mit der Radfahrerin auszutauschen. Allerdings musste die 71-Jährige von der Rettung ins UKH eingeliefert werden, wo dann doch eine schwere Verletzung festgestellt wurde.

Jetzt werden Zeugen des Unfalls bzw. die beteiligte Joggerin gesucht. Die Frau soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, mit blonden halblangen Haaren. Sie trug vermutlich ein lachsfarbenes Shirt und eine Hose in ähnlicher Farbe.

Hinweise an die Verkehrsinspektion 1 der Polizei Graz: Tel. 059 133 65 4110.