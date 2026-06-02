Ein besonderes Jubiläum feierten ehemalige Schülerinnen und Schüler der Hauptschule Ilz: 65 Jahre nach ihrem Schulabschluss trafen sich Angehörige der Geburtsjahrgänge 1946 und 1947 zu einem Klassentreffen in Hochenegg.

Die Absolventinnen und Absolventen gehörten zum ersten Jahrgang, der die damals neu errichtete Hauptschule Ilz abschloss. Zuvor hatte der Unterricht noch in Baracken gegenüber der Tabakhütte an der Feistritztaler Landesstraße stattgefunden. Die Schülerinnen und Schüler kamen aus mehreren Gemeinden des Altbezirks Fürstenfeld sowie aus Sinabelkirchen und Gschmaier im Bezirk Weiz.

Organisiert wurde das Treffen von Franz Hinteregger © KLZ / Franz Kaplan

Insgesamt 34 ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler sowie deren Partner folgten der Einladung zum Weinhof Krachler. Organisiert wurde das Treffen erneut von Baumeister Franz Hinteregger, der die Zusammenkünfte seit vielen Jahren koordiniert. Kleiner Wermutstropfen: Der letzte noch lebende Lehrer, Oberschulrat Herbert Fasching, konnte leider nicht teilnehmen.

Nach einer Vorstellungsrunde wurden Erinnerungen ausgetauscht, alte Geschichten erzählt, und frühere Schulstreiche wieder lebendig. Bei einer steirischen Jause klang der Nachmittag in geselliger Atmosphäre aus. Zum Abschied wurde bereits über ein weiteres Treffen nachgedacht.