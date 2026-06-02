Wie steht es um die Zukunft unseres Schulsystems? Welche Herausforderungen bringen Gewalt, Integration und das soziale Miteinander an Schulen mit sich? Und welche Verantwortung tragen Schule, Eltern und Politik?

Im Anschluss an die Bildungsserie der Kleinen Zeitung laden wir Sie herzlich zur Bildungsdiskussion im Skyroom der Kleinen Zeitung in Graz ein. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Politik, Bildung und Sozialarbeit diskutieren wir aktuelle Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze für die Schule von morgen.



Wann? 18.06.2026

Einlass: 18Uhr

Beginn: 18.30Uhr



Wo? Skyroom Kleine Zeitung, Gadollaplatz 1, 8010 Graz



Zu den Gästen am Podium zählen unter anderem:

- Bildungsminister Christoph Wiederkehr

- Bildungslandesrat Stefan Hermann

- Elisabeth Baumgartner, Landesgeschäftsführerin der Schülerunion

- FSG-Lehrervertreter Florian Gollowitsch

- Friedrich Mayer, Leiter Caritas Schulsozialarbeit

Jetzt mitmachen und gewinnen: Nutzen Sie die Gelegenheit, die Diskussion live mitzuerleben und sich über die Zukunft der Bildung in Österreich zu informieren.