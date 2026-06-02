Am Montagabend gegen 17 Uhr war der Motorradlenker aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seiner Vespa in Fehring in Fahrtrichtung Mahrensdorf unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben ein roter Pkw auf seiner Fahrbahnseite entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Lenker ein Ausweichmanöver ein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben, schildert die Polizei in einer Aussendung. Der bislang unbekannte Pkw-Lenker setzte seine Fahrt fort. Nähere Angaben zum Fahrzeug oder dessen Lenker liegen derzeit nicht vor.

Straßensperre

Der Motorradlenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch das Österreichische Rote Kreuz in das LKH Oststeiermark eingeliefert. Am Motorrad entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 204 im betroffenen Bereich vorübergehend für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Die Polizei ersucht mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum roten Pkw geben können, sich bei der Polizeiinspektion Fehring (059 133 / 61 22) zu melden.