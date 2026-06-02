Bei den French Open in Paris sorgte nicht nur das Geschehen auf dem Tennisplatz für gespannte Blicke. Denn auf der Tribüne zeigte sich das deutsche Topmodel Toni Garrn (33) erstmals ganz offen mit dem neuen Mann an ihrer Seite: Jeremy Steeb (26). Innige Blicke, vertraute Gesten und ein leidenschaftlicher Kuss machten deutlich, was zuvor zwar schon länger, aber doch nur vermutet wurde: Die beiden sind ein Paar.

Während die Zuschauer die Matches des Grand-Slam-Turniers verfolgten, hatten Garrn und Steeb Besseres zu tun. Die Bilder verbreiteten sich schnell und machten aus den bisherigen Spekulationen eine öffentliche Liebesgeschichte.

Erfolgreiches deutsches Model

Toni Garrn gehört seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Models auf internationaler Ebene. Die gebürtige Hamburgerin wurde bereits als Jugendliche entdeckt und arbeitete für renommierte Modehäuser und Designer rund um den Globus. Neben ihrer Karriere engagiert sie sich auch sozial und gründete die „Toni Garrn Foundation“, die sich für Bildungsprojekte von Mädchen in afrikanischen Ländern einsetzt.

Privat machte Garrn in den vergangenen Jahren vor allem durch ihre Ehe mit dem britischen Schauspieler Alex Pettyfer Schlagzeilen. Das Paar heiratete 2020 und bekam eine gemeinsame Tochter. Nach der Trennung im Jahr 2023 zog sich das Model in Liebesangelegenheiten weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Sprössling einer Tennis-Familie

Jeremy Steeb stammt aus einer bekannten deutschen Sportfamilie. Sein Vater ist der ehemalige Tennisprofi Carl-Uwe „Charly“ Steeb (58), der in den 1980er- und 1990er-Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Tennisspielern gehörte und mehrfach den Davis Cup gewann.

Anders als sein Vater entschied sich Jeremy Steeb jedoch gegen eine Profikarriere im Tennis. Gemeinsam mit seinem Bruder Luke baute er mehrere Technologie- und Start-up-Unternehmen auf. In der Gründerszene gilt er als erfolgreicher Unternehmer und Investor. Sein Lebensmittelpunkt soll inzwischen überwiegend auf Mallorca liegen.

Auch in der Promiwelt ist Steeb kein Unbekannter. Zuvor war er mehrere Jahre mit Model und Influencerin Stefanie Giesinger liiert.

Erste Hinweise bereit 2023

Erste Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen Toni Garrn und Jeremy Steeb gab es bereits 2023. Damals wurden die beiden mehrfach gemeinsam bei Veranstaltungen in Berlin gesehen. Offiziell äußerten sie sich jedoch nie dazu.

Nach Berichten aus ihrem Umfeld verbindet die beiden ein gemeinsamer Freundeskreis. Dabei soll insbesondere Noah Becker, Sohn der deutschen Tennislegende Boris Becker, eine Rolle gespielt haben. Sowohl Garrn als auch Steeb pflegen seit Jahren Kontakt zu ihm.

Noah Becker und Jeremy Steeb sind gute Freunde © IMAGO/Uwe Erensmann

In den vergangenen Monaten wurden Garrn und Steeb schließlich immer häufiger gemeinsam auf Mallorca gesehen. Dennoch hielten sie ihre Beziehung weitgehend privat. Erst der gemeinsame Auftritt bei den French Open brachte jetzt die Wende. Die Bilder aus Paris zeigen die beiden so vertraut und verliebt, dass kaum noch Zweifel an ihrem Liebesglück bestehen.

Neues Kapitel nach schwierigen Jahren

Für Toni Garrn bedeutet die neue Beziehung einen Neuanfang, nachdem sie sich nach dem Ende ihrer Ehe auf ihre Familie, ihre Karriere und soziale Projekte konzentriert hatte.