Am Samstagabend, 30. Mai, war infolge starker Sturmböen im Mooskirchner Ortsteil Weinberg ein Baum auf eine Stromleitung gestürzt, die dadurch beschädigt wurde. Gegen 20.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mooskirchen alarmiert. Nachdem der Strom im betroffenen Gebiet abgeschaltet wurde, schnitten die Einsatzkräfte die Leitung frei und entfernten den umgestürzten Baum. Gemeinsam mit dem Energieversorgungsunternehmen konnte die Stromleitung mithilfe des Teleskopladers provisorisch repariert werden, die Stromversorgung wurde wiederhergestellt. Insgesamt dauerte der Einsatz rund drei Stunden.