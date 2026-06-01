30 Jahre Steirisches Kammer Musik Festival

Gipfelstürme mit der „Quetschn”? Crossover-Galopp am Pferde-Gestüt? Oder doch ein klassisches Streichquartett hoch oben auf der Ritterburg? Beim Steirischen Kammer Musik Festival gibt es das alles! Denn Kammermusik ist für uns nicht nur etwas für den großen Konzertsaal. Vielmehr bringen wir das, was edel tönt, in jeden Winkel des Landes. Stilübergreifend. Grenzen sprengend. Seit mittlerweile 30 Jahren.



Zur Jubiläums-Saison mit 30 Konzerten gibt es entsprechend viel zu feiern: Vom ganz intimen Rahmen der neuen Konzertserie „Reinkultur” auf Stift Rein mit edler Solo-Barockmusik bis hin zum großen Eröffnungsfest auf den Grazer Kasematten am 2. August mit dem Ensemble Oberton+. Und als fulminanter Auftakt am 27. Juni im Schloss Paternion gleich „Acht Jahreszeiten”: Die „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi und jene von Astor Piazzolla! Musik ist nämlich überall – und das Kammer Musik Festival bringt sie zum Klingen!

Weitere Informationen unter kammermusik.co.at