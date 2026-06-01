Die Tochter der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Prinzessin Ingrid Alexandra (22), kehrt aus Sorge um ihre schwerkranke Mutter vorläufig aus Australien nach Hause zurück.

„Sie will bald nach Hause kommen, und das hat mit unserer Familiensituation zu tun“, sagte Ingrid Alexandras Vater, Kronprinz Haakon (52), norwegischen Journalisten am Rande eines dreitägigen offiziellen Besuchs in Japan. „Sie möchte gerne mit ihrer Mutter zusammen sein.“

Prinzessin Ingrid Alexandra studiert in Sydney

Prinzessin Ingrid Alexandra studiert seit dem vergangenen Sommer an der Universität von Sydney internationale Beziehungen und politische Ökonomie. Ihren dreijährigen Bachelor wolle sie auch abschließen, sagte Haakon. „Wie lange sie zu Hause bleiben wird, das müssen wir sehen.“

Mette-Marit leidet an unheilbarer Lungenkrankheit

Mette-Marit hatte 2018 bekannt gegeben, dass sie an einer seltenen Form von Lungenfibrose leidet, einer unheilbaren Krankheit. Diese führt zu Narbenbildung in der Lunge und damit zu Atemnot. Ihr Zustand hatte sich in den vergangenen Monaten verschlechtert.

Jetzt gehe es ihr noch einmal schlechter, sagte ihr Mann Haakon. Der Thronfolger verkürzte seine Japan-Reise in der letzten Woche deshalb von vier auf drei Tage. „Ich fühle mich weit weg von zu Hause“, erklärte er. „Es ist wichtig, nach Hause zu kommen und mit Mette zusammen zu sein. Es geht ihr jetzt schlecht, deshalb wollte ich das.“

Sauerstoffgerät und Warten auf Lungentransplantation

Die 52-jährige Mette-Marit setzt inzwischen im Alltag auf ein Sauerstoffgerät, das ihr etwas Erleichterung verschafft, berichtete der Kronprinz. „Aber natürlich ist das keine vollkommen befriedigende Lösung.“ Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hatte sich erst am norwegischen Nationalfeiertag am 17. Mai lächelnd mit Sauerstoffgerät neben ihrer Familie gezeigt.

Ende Dezember hatte der Palast erklärt, dass sich Mette-Marit vermutlich in absehbarer Zeit einer Lungentransplantation unterziehen müsse. In den vergangenen Monaten hatte sich Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby, der aus einer früheren Beziehung stammt, wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantworten müssen. Das Urteil gegen ihn wird für Mitte Juni erwartet.