Nach dem Hin und Her der vergangenen Tage will US-Präsident Donald Trump nun offenbar weitere Zugeständnisse des Iran im Streit um das Teheraner Atomprogramm und um die Straße von Hormuz durchsetzen. Washington habe neue Formulierungsvorschläge für das angestrebte amerikanisch-iranische Memorandum über den Vermittler Pakistan an die iranische Führung geschickt, berichteten US-Medien. Eine Antwort aus Teheran wird in einigen Tagen erwartet.

Das Memorandum soll den Krieg für beendet erklären, die wichtigsten Streitpunkte in Absichtserklärungen abhandeln und inhaltliche Verhandlungen auf eine 60-Tage-Frist verschieben. Der Iran verpflichtet sich laut Medienberichten in der Erklärung, die Straße von Hormuz für die Dauer der Verhandlungen zu öffnen, während die USA zusagen, ihre Seeblockade iranischer Häfen zu beenden.

Trump besteht darauf, dass das Memorandum einen offiziellen Verzicht der Iraner auf die Entwicklung von Atomwaffen enthält. Nun sagte er dem Sender Fox News, er wolle das iranische Versprechen in den Text einfügen lassen, auch keine Atomwaffen von anderen Ländern zu kaufen. Auch der Abbau internationaler Sanktionen gegen den Iran und die Einrichtung eines internationalen Fonds für die Reparatur von Kriegsschäden im Iran sind im Gespräch.

Feuerpause soll für 60 Tage verlängert werden

Das Memorandum verlängert den Berichten zufolge die bestehende Feuerpause um 60 Tage. Das Dokument löst aber keine Probleme. Das geplante Papier sei nur „eine Eintrittskarte für Verhandlungen“ über die inhaltlichen Streitfragen, schrieb der Nahost-Experte und frühere US-Außenamtsberater Aaron David Miller auf der Kurznachrichtenplattform X. Ob die Meinungsverschiedenheiten in zwei Monaten ausgeräumt werden könnten, sei völlig offen.

Auch wenn der Iran im Memorandum die vorläufige Freigabe der Schifffahrt in der Straße von Hormuz zusagt, würde er damit seinen generellen Anspruch auf die Meerenge nicht aufgeben. Iranische Spitzenpolitiker erklären, es werde keine Rückkehr zur Vorkriegszeit mit freier Schifffahrt in der Wasserstraße geben. Trumps Nachforderungen zur Zukunft der Meerenge waren am Sonntag nicht bekannt.

In den Verhandlungen über das Memorandum geht es laut Trumps Vizepräsidenten JD Vance zum einen um die Frage, ob und in welchem Maß der Iran künftig Uran anreichern darf. Zum anderen ist offen, ob der Iran – wie von den USA verlangt – seinen Vorrat von 440 Kilogramm an hoch angereichertem Uran in ein anderes Land schickt. Dem Regime in Teheran innerhalb von zwei Monaten nennenswerte Zugeständnisse und die Zustimmung zu strikten internationalen Kontrollen abzuringen, dürfte schwierig werden.

Ein offizieller Verzicht des Iran auf Atomwaffen im Kurz-Memorandum würde daran wenig ändern. Dem staatlichen iranischen Sender Press TV zufolge sieht Teheran das iranische Atomprogramm nicht nur als wichtigen Zukunftsbereich für Energie und Medizin. „Die Möglichkeit eines nuklearfähigen Iran“ müsse als Mittel der Abschreckung erhalten bleiben.

Libanon-Konflikt erschwert Lösung

Zusätzlich erschwert werden die Verhandlungen durch den israelischen Krieg im Libanon. Der Iran fordert, auch dieser Konflikt müsse mit Abschluss der Kurzvereinbarung enden. Bisher ist aber unklar, ob Trump bereit ist, den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu zügeln. Netanjahu hat eine Eskalation des Krieges im Libanon befohlen und ordnete an, die israelische Armee solle auch im Gaza-Streifen wieder vorrücken.

Falls die Verhandlungen über das Memorandum oder die anschließenden inhaltlichen Gespräche scheitern, könnten die USA und der Iran wieder aufeinander losgehen. Scharmützel in den vergangenen Tagen haben gezeigt, dass beide Seiten gewaltbereit bleiben. Wenn er mit den Verhandlungen nicht das bekomme, was er wolle, „werden wir die Sache anders beenden“, sagte Trump gegenüber Fox News.