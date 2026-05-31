Dramatische Szenen spielten sich am Samstagvormittag in Osttirol ab: Gegen 9.30 Uhr stürzte eine 76-jährige Österreicherin bei einer Wanderung am Tristacher See im Bereich Riesenboden über ein steiles Waldstück ab. Das Glück im Unglück: Die Frau konnte sich an einem Baum festhalten.

Eine Zeugin verhinderte ein weiteres Abstürzen und setzte einen Notruf ab. Die 76-Jährige wurde von der Bergrettung Lienz erstversorgt, vom Rettungshubschrauber per Tau geborgen und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Lienz geflogen.