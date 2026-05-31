Jugendlicher bei Unfall mit E-Scooter schwer verletzt: Es war bereits gegen 19.10 Uhr, als ein 14 Jahre alter Villacher mit seinem E-Scooter am Samstag der Villacher Alpenstraße talwärts entlangfuhr. Kurz vor Kehre 4 stürzte er und verletzte sich dabei schwer.

Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins LKH Villach gebracht. Bei der Besichtigung des E-Scooters wurde festgestellt, dass dieser eine Geschwindigkeit von 60 km/h erreichen konnte. Wichtig: In Österreich dürfen E-Scooter bauartbedingt maximal 25 km/h fahren, um als E-Scooter im rechtlichen Sinn zu gelten. Fährt ein E-Scooter schneller als 25 km/h, wird er rechtlich nicht mehr als E-Scooter behandelt, sondern fällt in die Kategorie der Kraftfahrzeuge mit entsprechend anderen Anforderungen.