Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind wurden die Einsatzkräfte am Samstag gegen 13 Uhr in Kleinsemmering im Bezirk Weiz alarmiert. Ein 13-Jähriger war mit seinem E-Scooter auf einer Gemeindestraße unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz.

Beim Eintreffen der Polizei wurde der Junge bereits von Ersthelfern versorgt. Der 13-Jährige war zunächst bewusstlos. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik des LKH-Graz geflogen.

Ein Zeuge gab an, den Jugendlichen kurz vor dem Unfall beobachtet zu haben. Demnach dürfte der E-Scooter mit einer – für solche Fahrzeuge ungewöhnlich – hohen Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Appell der Polizei

Die Polizei weist nach diesem Unfall zum wiederholten Mal darauf hin, dass E-Scooter nicht für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt sind. Technische Manipulationen können das Unfallrisiko erheblich erhöhen und führen dazu, dass solche Fahrzeuge häufig nicht mehr den gesetzlichen Zulassungsvorschriften entsprechen.



Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen können Stürze schwerwiegende Folgen haben. Die Polizei appelliert deshalb an Eltern und Erziehungsberechtigte, auf die Einhaltung dieser Bestimmungen sowie auf einen verkehrssicheren Zustand der Fahrzeuge zu achten.