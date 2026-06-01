Er gehört mit Sicherheit zu den beliebtesten Volksläufen in der Steiermark: der so genannte „Herzlauf“, der auch heuer wieder in der Gemeinde St. Barbara im Mürztal ausgetragen wird.

Im Rahmen einer Pressekonferenz wurden nun die Parameter für die Veranstaltung vorgestellt. Den Verantwortlichen ist wichtig: „Der Herzlauf ist ein Lauf-Event für alle – egal ob Laufanfänger, Fortgeschrittene, Profiläufer, Nordic-Walker oder Kinder.“

Das Organisationsteam: Bernd Stelzer, Carina Leitner, Rainer Schlang und Jochen Jance © zVg

Absolviert werden können heuer am 19. Juni unterschiedlichen Streckenlänge: 3,5-Kilometer, 7 oder 10,5 Kilometer, dazu gibt es einen Nordic-Walking-Bewerb mit 3,5 Kilometern Länge. Anmeldungen sind hier möglich.

Geboten wird auch ein buntes Kinderprogramm mit Schminken, DJ und diversen Attraktionen für Groß und Klein. Nach dem Lauf steht die After-Running-Party als Höhepunkt auf dem Plan.

22.000 Euro an Spenden

Bereits im Vorjahr hatte man im Mürztal eine tolle Veranstaltung gefeiert, verweist man bei den Verantwortlichen. Fast 3000 Läuferinnen und Läufer hatten mitgemacht, darunter 2152 Kinder. Im Rahmen der Siegerehrung konnten 22.000 Euro an Spenden an „Herzkinder Österreich“ übergeben werden

Unter dem Motto „Achte auf dein Herz und laufe für meins!“ setzt sich die Organisation für kranke Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit angeborenem Herzfehler (EMAH) ein. Der Erlös des Herzlaufs kommt direkt betroffenen Kindern und deren Familien zugute und hilft, wichtige Projekte in ganz Österreich zu ermöglichen.