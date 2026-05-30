Man muss wieder viel mehr mit Leuten reden, sagt Leonore Gewessler. Nicht nur hinhören, sondern zuhören. Auch und gerade dann, wenn man nicht derselben politischen Meinung ist. Dass das nicht immer angenehm ist, erzählt sie beim 48. Bundeskongress der Grünen an diesem Samstag in der Messe Graz. Sie sitzt in der U6, als sie ein Mann anspricht. „Frau Gewessler, ich kann Sie nicht ausstehen“, habe er gesagt. Seine Frau wollte ihn noch zurückhalten, da in aller Öffentlichkeit eine Szene zu machen, aber vergeblich. „Puh“, sagt Gewessler auf der Bühne und hat die Lacher der knapp 300 Leute im Saal auf ihrer Seite.

Was tun? Sie habe ihn gefragt, was ihn so störe. „Es war dann ein kurzer Dialog, ich musste zwei Stationen später aussteigen. Am Ende hat er gesagt: Frau Gewessler, passen‘s auf meine Pension auf!“

Gewessler fordert einen „fairen Beitrag“ vom österreichischen „Erbadel“

Diese Anekdote steht für Gewessler für ein größeres Ganzes. Wenn man zuhört, stelle man nämlich fest, dass die Sorgen oft dieselben sind, trotz unterschiedlicher politischer Einstellung. „Ich glaube nicht, dass uns der Herr aus der U6 wählt, muss er auch gar nicht“, sagt Gewessler. Die Sorge um die Pension verbindet sie aber.

Beim Bundeskongress der Grünen: Alma Zadic, Leonore Gewessler und die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner © APA / Erwin Scheriau

Damit ist die Grünen-Chefin beim Motto des Bundeskongresses: „Fairer statt schwerer“. Aus Sicht der Grünen macht es die aktuelle Bundesregierung derzeit genau umgekehrt. Fairer wäre es, wenn auch die Superreichen einen Beitrag leisten würden, sprich: Erbschaft- und Vermögenssteuern. Gewessler spricht vom „Erbadel“, der nur von den Zinsen lebe und nichts zum Gemeinwohl beitragen würde.

Namentlich und beispielhaft nennt sie die Familie Porsche als reichste Familie Österreichs, meint aber auch andere Multi-Millionäre. „Diese Superreichen können wir uns nicht mehr leisten“, ruft Gewessler. „Diese Vermögenskonzentration ist eine Gefahr für die Demokratie in Österreich.“ Und sie greift Andreas Babler und die SPÖ an, nicht für die Erbschafts- und Vermögenssteuer zu kämpfen. „Politik ist das, was zwischen den Wahlkämpfen passiert. Wenn wir so agiert hätten, gäbe es heute kein Klimaticket, kein Informationsfreiheitsgesetz.“ Jubel im Saal.

Grüne sehen sich als einzige, die sich noch der FPÖ in den Weg stellen wollen

Kurz vor der Fußball-WM greift Gewessler zur Metapher: „Diese Republik ist in der Nachspielzeit. Er war ja schon arschknapp, dass die ÖVP den Schlüssel zum Kanzleramt der FPÖ geben wollte.“ Die Regierung aus ÖVP, SPÖ und Neos hätte das Spiel schon verloren gegeben und verwalte lediglich den Niedergang – „auf Kosten der Frauen in diesem Land“. Die einzige Alternative zur FPÖ und Herbert Kickl, die seit Jahren alle bundesweiten Umfragen anführen und von Gewessler als „Weltuntergangssekte“ bezeichnet werden? Die Grünen. „Es liegt an uns“, ruft sie.

Am Ende dann der Appell: „Das letzte Mal beim Bundeskongress hab ich um eure Stimme gebeten. Heute bitte ich um eure Beine. Rennts mit mir. Für die Frauen. Für die, die ihr Leben lang hackeln. Für die, die noch zu träumen wagen.“ Und dann wird es pathetisch: „Rennts mit mir für diese Republik.“

Grüner Bundeskongress gastiert bewusst in Graz, wo am 28. Juni gewählt wird

Die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner eröffnete den Bundeskongress der Grünen © APA / Erwin Scheriau

Am Beginn des Bundeskongresses stand Graz. Hier wird am 28. Juni gewählt, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner rief die „Aufholjagd um Platz zwei“ aus. Es sei eine Richtungsentscheidung: „Mit der ÖVP zurück ins Betonzeitalter, zu überholten Konzepten, die keine Antworten für eine wachsende Stadt haben. Oder mit uns Grünen die Stadt spürbar verändern.“

Auch Gewessler, die ja gebürtige Steirerin ist, eröffnete ihre Rede mit einem Graz-Bezug. „Als ich damals als Ministerin nach Graz kam, zu Bürgermeister Siegfried Nagl und Verkehrsstadträtin Elke Kahr, da hörte ich eine Stunde lang, was alles nicht geht.“ Es sei ja immer so: Alles sagen, was nicht ginge, bis eine kommt, die es einfach macht. „Und diese eine sitzt hier in der ersten Reihe“, zeigt Gewessler auf Schwentner.