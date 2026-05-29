Eine 54-jährige Urlauberin aus Bayern hat sich Freitagnachmittag bei einem Wanderunfall in Osttirol schwer verletzt. Die Deutsche war gemeinsam mit einer Begleiterin im Gemeindegebiet von Innervillgraten im Arntal unterwegs. Gegen 14.30 Uhr befanden sich die beiden Frauen im Bereich des Schwarzsees auf rund 2450 Metern Seehöhe. Am nordwestlichen Ufer des Bergsees rutschte die 54-Jährige auf einem nassen Stein aus und stürzte in den See.

Dabei erlitt die Wanderin schwere Verletzungen am linken Oberschenkel. Nach der Erstversorgung wurde sie vom Notarzthubschrauber C7 geborgen und ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.