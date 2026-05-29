Bei der Kontrolle eines Reisebusses am Flughafenparkplatz in Klagenfurt haben Zollbeamte Freitagfrüh eine größere Menge Drogen gefunden. Im Gepäck eines 59-jährigen Österreichers wurden zwei Kilogramm Cannabiskraut sowie ein Totschläger entdeckt. Der in Rumänien zugelassene Reisebus wurde von Zollbeamten einer Intensivkontrolle unterzogen. Dabei stießen die Beamten im Reisegepäck des Mannes auf die verbotenen Gegenstände.

In weiterer Folge wurden Beamte des Landeskriminalamtes sowie des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt hinzugezogen und übernahmen die Ermittlungen. Laut den Erhebungen war der 59-Jährige im Bereich Hunnenbrunn an der S 37 in den Reisebus zugestiegen. Sein Ziel soll Alicante in Spanien gewesen sein, wo er das Cannabiskraut verkaufen wollte.

Justizanstalt Klagenfurt

Zur Herkunft der Drogen machte der Tatverdächtige keine Angaben. Der Mann wurde festgenommen, das Cannabiskraut sowie der Totschläger sichergestellt. Nach seiner Einvernahme wurde der 59-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.