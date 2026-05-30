Die Unis sind aktuell eher in Protest- als in Partystimmung. Denn die Budgetkürzung passt den Unis nicht ins Konzept. Am Freitagabend wurde der Unmut kurzfristig zur Seite gepackt, um beim Uni Vibes zum dritten Mal in Folge Wissenschaft und Kunst zu verschmelzen. Gemeinsam mit La Strada und viel Live-Musik verwandelte sich das Unigelände zum Festgelände. Von Live-Musik im Hörsaal über eine Baustellenführung durch das neue Center of Physics.

Für die musikalische Unterhaltung sorgten unter anderem Fraeulein Astrid, Grazissimo Brass Quintett und MERAK? Aber was versteht man überhaupt darunter, Wissenschaft und Kunst zu verschmelzen? Deutlich wurde das etwa bei einer Führung durch die Unibibliothek, die in Zusammenarbeit mit La Strada entstanden ist. Der Inhalt der interaktiven Führung: Demokratie, Protest und Ideen für eine gute Zukunft und Gesellschaft.

Vom Schilder basteln an der Proteststation, über die Beschäftigung mit der Frage, „Wie ermordet man eine Demokratie“, oder besser gesagt, wie schafft man das nicht zu tun, bis hin zu einer Meditation durch einen Tag an dem ökologisches und soziales Zusammenleben im Mittelpunkt steht. Die Leitung der Führung übernahm dabei eine vermeintliche Außerirdische, die von einem Planeten, auf dem all diese zukunftsrelevanten Fragen bereits geklärt sind, auf die Erde gereist ist. Der inhaltliche Teil wurde wiederum von Professoren und Studierenden der jeweiligen Studienrichtungen übernommen.

Festival soll Werte der Uni vermitteln

Das Ziel des Festivals: „Das Festival soll good Vibes bringen, weil wir die brauchen können. Good Vibes mit Hirn und Verstand, gemeinsam in die Zukunft gehen und gemeinsam Grenzen überwinden“, sagt Diana Brus von La Strada. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Uni-Graz-Rektor Peter Riedler: „Uni Vibes soll für das stehen, wofür auch die Universität steht, für Offenheit, für Vielfalt für Internationalität für Anspruch, deshalb auch die Zusammenarbeit mit La Strada“, sagt er. Auf dem Gelände der Uni tummelten sich am Freitagabend jedenfalls nicht nur Studierende. Auch viele ältere Interessierte forschten und feierten mit.

Beim Empfang in der Aula der Uni fanden sich zudem viele geladene Ehrengäste, darunter auch einige bekannte Gesichter aus der steirischen Hochschullandschaft, so etwa Beatrix Karl, Rektorin der PPH, Andrea Kurz, Rektorin der MedUni, Horst Bischof, Rektor der TU, aber auch Martin Payer, der Geschäftsführer der FH Joanneum.