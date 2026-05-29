In den letzten Jahren wurden rund 50 herrenlos abgestellte Fahrräder im Gemeindegebiet von Köflach gefunden. Alle Fahrräder, deren Eigentümer nicht ermittelt werden konnten, wurden am Freitag beim städtischen Wirtschaftshof versteigert. „Die meisten Räder wurden von der Polizei gefunden und bei uns abgegeben. Einige haben wir aber auch erst beim Mähen in den Grünanlagen entdeckt“, sagt Peter Pöschl vom Wirtschaftshof.

Im Laufe des Nachmittags fanden zahlreiche Fahrräder – vom Kinderrad über Mountainbikes und Citybikes bis hin zu Rennrädern – neue Besitzer. Diese freuten sich über die günstigen Preise.