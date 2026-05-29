Hinter der Familie Marquez liegen harte Tage in der MotoGP. Beim Großen Preis von Katalonien sorgte Alex zuletzt für einen wahren Schockmoment, als er bei hoher Geschwindigkeit ins Heck von Pedro Acosta krachte und wild abflog. Von schweren Verletzungen blieb der Spanier glücklicherweise verschont, in Mugello wird er aber noch von Michele Pirro ersetzt. Wann Alex Marquez zurückkehren wird, ist noch völlig offen. Bei Bruder und Weltmeister Marc sieht dies jedoch gänzlich anders aus.

Drei Wochen nach seinem Unfall in Le Mans kehrt der Titelverteidiger zurück und zeigt sich im Fahrerlager dabei durchaus nachdenklich. „Die letzten Wochen waren alles andere als einfach. Sowohl die Fußverletzung als auch der Eingriff an der Schulter, das waren keine Kleinigkeiten“, erklärte der 33-Jährige. „Ich wäre aber nicht hier, wenn ich mir nicht sicher wäre, dass ich das Wochenende durchstehen kann. Wir haben uns das genau überlegt – es ist der richtige Zeitpunkt, zurückzukehren.“ Nach dem ersten Training ließ sich Marc noch einmal durchchecken und bekam auch grünes Licht für das gesamte Rennwochenende.

Mahnende Worte des Weltmeisters

In seiner Zwangspause musste er auch den schweren Sturz seines Bruders vor dem TV verfolgen. „Ich war schockgefroren, als ich Alex sah. Wir wissen, dass ein Risiko da ist, aber wenn es einem Piloten passiert, dem du so nah stehst, dann trifft es dich noch härter. Als ich Alex am Montag wiedersah, habe ich ihn sehr lange in den Arm genommen. Es war ein schwerer Tag für die ganze MotoGP-Familie.“ Nach dem Abflug war der siebenfache Champion rund um die Uhr für seinen Bruder da, holte ihn vom Flughafen ab und brachte ihn auch zu weiteren Untersuchungen ins Spital.

Die jüngsten Unfälle würden einmal mehr zeigen, wie riskant der Sport trotz Sicherheitsvorkehrungen noch immer ist. „Mit 44 Starts bieten wir eine riesige Show – um die es auch geht –, aber zugleich helfen sie nicht, das Risiko zu reduzieren. Die Starts sind außergewöhnlich intensiv und häufig passieren größere Unfälle kurz nach dem Start oder in den frühen Phasen.“ Die Belastung für Fahrer sei aufgrund der Anzahl an Rennen, gepaart mit Terminen und Events, so hoch wie noch nie. „Das Fahren eines MotoGP-Bikes war nie herausfordernder als heute“, stellt der Weltmeister klar.