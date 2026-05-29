Der Maria Saaler Musiker Simon Stadler ist seit vielen Jahren im Musikgeschäft, jetzt legt er mit der Single „Polaroid“ ein poppiges Erinnerungsstück vor: „So wie es jetzt g‘rad ist, wird alles mehr als perfekt, denn dieser Tag ist wie ein Polaroid, das ewig bleibt.“
Schwungvoller Piano-Pop
Stadler, der gerne mit Udo Jürgens-Liedern unterwegs ist, hat mit „Polaroid“ einen schwungvollen Piano-Song veröffentlicht, der von positiver Energie getragen ist. Das „Polaroid“ als Motiv kann dabei als sympathische Absage an das Digitale verstanden werden. „Fange sie ein, diese Momente, ohne ein Hätte, Wäre, Könnte. Wie ein Polaroid das ewig bleibt.“ Stadler ist demnächst im Haus der Musik in St. Stefan im Lavanttal (7. Juni) oder an der Universität Graz (12. Juni) zu hören.