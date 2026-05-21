Bettina Schurek stammt aus Klagenfurt und lebt als Künstlerin in Wien. Mit ihrer Band „B Welcome“ steht sie für tanzbaren Soul-Pop. In diesem Jahr gastierte sie bereits in den Kammerlichtspielen Klagenfurt.

Sie steht auch auf der Musical-Bühne

Als Schauspielerin ist Schurek auch aktiv und stand in Produktionen wie „Rock me Amadeus“ auf der Bühne. Mit ihrer Band „B Welcome“ hat sie in jüngster Vergangenheit die Single „Talking“ veröffentlicht: Disco-Beats, Soul-Elemente, poppige Rhythmen. Der Song ist eine tanzbare Nummer, die von Michael Schatzmann produziert wurde. „Die Songs entstehen aus persönlichen Geschichten und gesellschaftlichen Fragen“, sagt Schurek.