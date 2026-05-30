Österreichweit innovativ ist jenes Zentrum an der Universität Klagenfurt, das in einem Monat mit Direktorin Ada Pellert feierlich eröffnet wird. Ein interdisziplinäres und an alle Fakultäten gerichtetes Angebot soll Studierende mit unternehmerischen Ideen in der Frühphase begleiten.

„Wir wollen Entrepreneurship auch stärker in die Bereiche Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften, Pädagogik und Psychologie bringen“, schildern die Leiter Ruth Lerchster und Eric Schwarz. Nachhaltige Innovationen könnten auch den Gesundheitsbereich verbessern. In dem vielseitigen Start-up-Ökosystem in Kärnten lege man den universitären Fokus auf die sogenannte Vorgründungsphase.

Die Begleitung von der Idee bis hin zu deren Realisierung in Form einer Ausgründung ziehe sich durch das gesamte Lehrprogramm. Studierende, die alle drei Module absolvieren, erhalten ein Entrepreneurship-Zertifikat und viel Wissen rund um unternehmerisches Denken, Umsetzen und die Selbstständigkeit.

Volles Haus bei einer „Unternehma Wos“-Veranstaltung © Tengg

Kooperation mit Grazer Med Uni

Schwarz: „Nicht nur Forschende, sondern auch Unternehmerinnen wie Isabella Hold beleben diesen überfakultären Inkubator, der auch von Kooperationen mit Kärntner Betrieben lebt.“ Vielversprechende Vorgründungsprojekte lassen sich zudem mit Förderungen des Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) kombinieren.

Die Hoffnung sei es auch, neben erfolgreichen Start-ups auch mehr internationale Studierende auch nach dem Abschluss in Kärnten halten zu können. Spin-Off-Managerin Hold vebreitet mit der Veranstaltungsreihe vom Gründungsnetzwerk „Unternehma wos“ den Unternehmergeist in allen Bezirken. Und im Zuge einer gemeinsamen Koralmbahnfahrt bahnte sich bereits eine Zusammenarbeit mit der Med Uni Graz für ein gemeinsames EU-Projekt an.

Zu den Initiativen von „aspire!“ zählen auch Projekte mit Schulen sowie der Ideenwettbewerb des Social Innovation Lab Carinthia, für den Einreichungen noch bis 1. Juni unter www.aau.at/silc möglich sind.