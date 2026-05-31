Der Fall der Lobisser-Fresken in Wolfsberg wirft die Frage auf, inwieweit die vordergründig unverfänglichen Werke eines Nazi-Künstlers getrennt von diesem betrachtet werden können. Wie man diese Frage bei Switbert Lobisser auch beantworten mag: Eine Kontextualisierung im öffentlichen Raum im Sinne einer kritischen Auseinandersetzung kann sicher nicht schaden. Denn darauf zielt Erinnerungskultur ab, nicht auf Sühne oder einen „Schuldkult“, wie oft karikiert.

Die unsäglichen Verbrechen gegen Juden und andere Minderheiten hierzulande dürfen niemals vergessen werden. Wer mitgemacht hat, auch nicht. Und schon gar nicht in einer Stadt, die mit Franz Novak einen im großen Stil am Holocaust beteiligten SS-Mann hervorgebracht hat.

Das Gebäude mit den Lobisser-Fresken in Wolfsberg © Gerfried Ambrosch

Doch Erinnerungskultur bleibt wirkungslos, wenn man nichts daraus lernt. Der zuletzt wieder aufflammende und zunehmend salonfähige Antisemitismus, der längst nicht nur von rechts außen, sondern vermehrt auch von linker Seite im Schulterschluss mit islamistischen Bewegungen daherkommt, sollte zu denken geben.

Die Hasswelle gegen den israelischen Songcontest-Teilnehmer Noam Bettan heuer in Wien beispielsweise war eine Zuspitzung jener Feindseligkeit, die bereits seiner Vorgängerin Yuval Raphael – einer Überlebenden des Massakers vom 7. Oktober 2023, die sich stundenlang zwischen Leichen verstecken musste, während die Hamas neben ihr möglichst viele Juden ermordete – 2025 entgegenschlug. In einem solchen Klima braucht es eine umso kritischere, gelebte Erinnerungskultur – mit Gegenwartsbezug.