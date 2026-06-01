Alte Poststraße 68a/70: Weil ein Mast getauscht werden muss, wird der Verkehr tagsüber immer wieder händisch geregelt – von 1. bis voraussichtlich 17. Juni.

Autaler Straße (zwischen km 0,0 bis 3,1): Wegen „kleinflächiger Fräs- und Asphaltarbeiten“ kommt es auch hier zu einer

Postenregelung – von 1. bis 30. Juni von jeweils 8 bis 16 Uhr.

Kärntner Straße 163: Auch hier ist es ein Masttausch, der eine Postenregelung erfordert – in diesem Fall bis zum 19. Juni.

Plabutscher Straße 47: Richtig geraten, auch hier kommt die Kombi aus Masttausch und Postenregelung zum Zug – von 1. bis 17. Juni.

Steyrergasse: Die Um- und Ausbauarbeiten bei der Remise Steyrergasse, die ja um immerhin 230 Millionen Euro auf Vordermann gebracht wird, nutzt man für weitere Sanierungen aus: Also werden in einem Aufwaschen auch die Schienen in der Steyrergasse erneuert – mit dem „Haken“, dass diese Gasse zwischen Schönaugasse und Anzengrubergasse knapp drei Monate lange lang gesperrt wird. Von 1. Juni bis zum 28. August (!). Eine Umfahrung wird via Brockmanngasse möglich sein.

Gradnerstraße (Autobahnbrücke): Weil die Brücke saniert werden muss, wird sie von 3. Juni (19 Uhr) bis 5. Juni (7 Uhr früh) gesperrt.

Hafnerstraße (Autobahnbrücke): Auch dieses Tragwerk muss fit für die Zukunft gemacht werden, also wird es von 5. Juni (7 Uhr) bis 6. Juni (20 Uhr) ebenfalls gesperrt.