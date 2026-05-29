Den letzten Tabellenplatz, den wird der DSV Leoben in dieser Landesliga-Saison sicher nicht mehr verlassen. Das steht schon länger fest. Die Donawitzer müssen in der kommenden Saison in der Oberliga antreten und für den Sportlichen Leiter des Traditionsvereins, Mark Prey, ist die Zielsetzung klar: „Wir wollen gleich wieder in die Landesliga aufsteigen“, gibt der Funktionär die Marschroute vor. Das letzte Heimspiel der Saison gegen Bad Waltersdorf soll heute (19 Uhr) auch ein versöhnlicher Abschluss für die Fans sein.

Trotz Abstiegs gibt es ein Licht am Ende des sportlichen Tunnels. Denn: Am Pfingstmontag jubelte der DSV überraschend über den Sieg im Steirer-Cup-Finale. Ausgerechnet bei Landesliga-Meister und Regionalliga-Aufsteiger Tillmitsch setzten sich die Leobener durch, sicherten sich damit auch einen Startplatz im ÖFB-Cup in der kommenden Saison. Das ist auch ein Hoffnungsschimmer für den Klub, der somit auf ein gutes Los und ein Fußballfest im eigenen Stadion hoffen darf. Für Prey war der Cup-Titel „ein tolles Ende der Saison“.

Für die kommende Saison mit der Mission Wiederaufstieg wurden einige Weichen bereits gelegt. Jan-Kristian Thurner bleibt beim Verein, auch Kapitän Jürgen Lemmerer hat dem Klub bereits seine Treue ausgesprochen, genauso wie Jakob Jakic. Zudem konnte mit Bianca Troger eine neue Nachwuchsleiterin gefunden werden, die offiziell ab 1. Juni ihr Amt antritt.

Zurück zum heutigen Match. Das Hinspiel verlor der DSV in der Oststeiermark klar mit 0:3, die Gäste reisen mit einem 5:1-Kantersieg gegen Köflach und viel Selbstvertrauen Richtung Leoben.