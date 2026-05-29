Vor genau einer Woche trennten sich die Wege zwischen Trainer Mario Innerhofer-Ambros und Pachern. Ein Paukenschlag, der für Verwunderung sorgte. „Der Abgang direkt am Spieltag kam für uns schon überraschend und brachte uns in eine neue Situation. Wir sind davon ausgegangen, dass wir mit unserem Trainer die Saison beenden“, sagt Pachern-Kapitän Klemens Grabler. Seither ist Co-Trainer Fabio Schnabel zum Interimstrainer aufgestiegen. „Er hat einen neuen Input gebracht und wir sind guten Mutes“, sagt Grabler. Heute (19 Uhr) ist Ilz zu Gast. Pachern braucht dringend Punkte, um den Relegationsplatz zu verlassen. „Wir wollen die Saison nicht unbedingt um eine weitere Woche ausdehnen.“ Ohnehin sind zahlreiche Pachern-Spieler vor einem Abgang, auch bei Kapitän Grabler stehen die Zeichen eher auf Abschied.

Im Jahr 2022 kam der Offensivspieler von Kohfidisch aus dem Burgenland nach Pachern. „Ich bin für das Studium nach Graz gekommen und jahrelang zum Training in den Bezirk Oberwart gependelt“, sagt Grabler, der sich dann für einen Wechsel entschieden hat. Seit rund einem Jahr ist Grabler auch Kapitän. „Ich versuche Verantwortung zu übernehmen und einen positiven Spirit in die Mannschaft zu bringen.“ Der 31-Jährige wählt abschließend schon beinahe Abschiedsworte gegenüber seinem aktuellen Klub. „Es waren vier schöne Jahre hier, vor allem der Aufstieg in die Landesliga ist für uns überraschend gekommen.“ Nach sieben Niederlagen am Stück gilt es nun den Negativlauf zu stoppen und die, seit drei Spielen sieglosen, Ilzer zu ärgern. Auf der A2-Autobahn trennen nur einige Abfahrten die beiden Vereine, in der Tabelle sind es doch 23 Punkte.