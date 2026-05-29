Am Gelände der ehemaligen Vorklinik wächst aktuell das Center of Physics in die Höhe. Die Dimensionen des Baus, in dem die Uni Graz und die TU Graz ihre Physik-Institute an einem Standort vereinen werden, sind eindrucksvoll. Auf 50.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche wird ab 2030 gelernt und geforscht. 1700 Studierende, 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Gäste der öffentlich zugänglichen Stadtterrasse werden in dem Gebäude aus- und eingehen. Dass der Brandschutz bei einem Gebäude dieser Größenordnung schon jetzt mitgedacht wird, überrascht da nicht.

Hitzebeständigkeit getestet

Nachdem die Fluchtwege im riesigen Gebäude entlang der Fassaden verlaufen werden, wurden auf der Baustelle kürzlich die verwendeten Fassadenelemente aus Glas und Aluminium sowie die Oberlichtenfenster auf Herz und Nieren geprüft. Durchgeführt wurden die Tests von einer akkreditierten Prüfstelle der Stadt Wien (MA 39). Dafür wurde in einem Innenhof des Baus eine Versuchsanordnung nachgebaut und ein Brand entfacht. Das erfreuliche Ergebnis des Tests: Glas- und Aluminiumelemente erwiesen sich als hitzebeständig. Die Sprinklerköpfe wurden ab einer Temperatur von 68 Grad Celsius nacheinander aktiviert, der Fluchtweg blieb benutzbar.

Fluchtwege und Brandschutzabschnitte

Die Versuche sind Teil eines umfassenden Sicherheitskonzepts, wie Projektleiter Klaus Grill von der Bundesimmobiliengesellschaft betont. Schon beim Vorentwurf des Gebäudes habe man den Brandschutz mitgedacht. „Dabei geht es unter anderem um grundlegende Fragen wie die Breite und Ausführung der Stiegenhäuser, die Führung und Dimensionierung der Fluchtwege und die Brandschutzabschnitte“, erklärt er. Im Ernstfall müssen hunderte Menschen in möglichst kurzer Zeit das Gebäude verlassen können.

252 Feuerlöscher

Noch bevor im Dezember der Rohbau fertig ist, ist außerdem fix: 252 Feuerlöscher in unterschiedlichen Ausführungen werden im Gebäude zu finden sein. Neben der Sprinkleranlage gibt es 118 Wandhydranten, deren Leitungen im Alarmfall unter Druck gesetzt und mit Wasser gefüllt werden. Rauchabzugseinrichtungen in den Treppenhäusern werden ebenso eingebaut wie mechanische Brandrauchverdünnungsanlagen. Eine Brandmeldeanlage ist vorgeschrieben. Eine besondere Herausforderung im Hinblick auf den Brandschutz ist dabei, dass im Center of Physics nicht nur Büroräume und Hörsäle untergebracht sind. „Für Laborbereiche, wo Gase gelagert und verwendet werden, sind besondere Auflagen zu berücksichtigen“, so Grill.