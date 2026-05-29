Mehr als 730 Millionen Euro Umsatz machten kleine und mittelständische Händler aus Österreich 2025 über den Amazon Marktplatz. Ihre Exportumsätze wuchsen um sechs Prozent auf 641 Millionen Euro, im Vergleich zu 2020 sogar um 45 Prozent. In der Steiermark kletterten die Exportumsätze via Amazon 2025 besonders stark – um 30 Prozent auf 90 Millionen Euro. Die US-Plattform veröffentlichte diese Zahlen am Mittwoch. Sie zeugen von der wachsenden Digitalisierung des Handels in Österreich, eine, von der heimische Anbieter profitieren.

Am 15. Juni erwächst Amazon ein Konkurrent aus Fernost. Die chinesische Social-Media-Plattform TikTok weitet an diesem Tag ihren Shop auf mehrere Länder Europas aus, darunter Österreich. In Deutschland, Frankreich und anderen Ländern wurde das Angebot schon früher gestartet: Nutzerinnen und Nutzer können direkt in der App einkaufen. TikTok tritt dabei als Marktplatz auf, die Mehrzahl der angebotenen Produkte wird von ausländischen Marken kommen. Händler aus Österreich können sich ab 1. Juni für den Shop anmelden, fix ist, dass der Schokoriegelhersteller Neoh und die Tiroler Kosmetikfirma Judith Williams an Bord sind – sowie einige andere mehr.

Rainer Trefelik, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer: „Ernst zu nehmende Nachricht für den stationären Handel.“ © APA / Max Slovencik

Dass chinesische Plattformen verstärkt nach Europa drängen, liegt unter anderem an den Zöllen der USA – doch sie wären auch ohne diese Hemmnisse gekommen, weiß Rainer Trefelik, Handelsobmann in der Wirtschaftskammer Österreich. „Das wurde uns vor zwei Jahren angekündigt, jetzt ist es so weit. Bereits damals war die Durchdringung des Shoppings auf Social Media bei der jungen Generation in China extrem hoch. Wenn das in Europa auch nur eine annähernd so große Dimension annimmt, wird sich das auf die Handelslandschaft auswirken. Für den stationären Handel ist das eine ernst zu nehmende Nachricht.“

Heimische Händler fordern Fairness

Wie viele Händler aus Österreich auf die chinesische Plattform gehen werden, kann Trefelik zwar nicht absehen. „Einige werden es machen und es soll jeder seine Chance nützen. Wettbewerb ist nie zu verurteilen, er muss nur fair sein.“

Da hakt auch Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, ein: „Immer mehr Onlinehändler nutzen Social-Media-Plattformen nicht nur als Werbeplattform, sondern auch als direkten Verkaufskanal. Für trendorientierte Verkäufer ergeben sich Chancen. TikTok Shop treibt diese Entwicklung auf die Spitze. Entscheidend ist für uns, dass für alle Marktteilnehmer dieselben Spielregeln gelten – und diese auch korrekt vollzogen und kontrolliert werden.“

Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands © Handelsverband

2,7 Millionen Nutzer – und viele Skeptiker

2,7 Millionen Menschen in Österreich nutzen jeden Monat TikTok, sagt die Plattform. Einkaufen können sie künftig über Videos und in Livestreams von Marken, Händlern und Influencern. Die Angebote sind durch den Algorithmus hochgradig personalisiert.

„Wir gehen schrittweise vor, sodass TikTok-Nutzerinnen und Nutzer in Österreich über die kommenden Monate in der App eine wachsende Anzahl an Marken und Produkten finden werden“, erklärt Ningxin Wu, Leiterin des TikTok Shop in Österreich. „Dabei laden wir lokale Unternehmen – vom Start-up bis zur globalen Marke – ein, ihre Produkte auf TikTok Shop zu listen.“

Konsumentenschützer sind alarmiert, denn sie sehen die Gefahr verstärkter Impulskäufe. Der deutsche Verbraucherzentrale Bundesverband warnt davor, dass im TikTok-Shop oft wichtige Informationen zu Händlern und Produkten fehlen. Eine Umfrage von Reppublika Research im Auftrag des Handelsverbandes zeigt große Skepsis gegenüber TikTok: 78 Prozent der österreichischen Bevölkerung sprechen sich demnach für Einschränkungen für die Plattform aus, insbesondere zum Schutz Jugendlicher.

Möglicherweise ist die Strafe, die die EU-Kommission jetzt gegen Temu verhängte, abschreckend. Der chinesische Shoppingriese soll 200 Millionen Euro zahlen, da die Plattform illegale Produkte vertrieb und dabei die Schäden und Risiken für Konsumenten nicht beachtete.