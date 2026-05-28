Der 2462 Meter hohe Vulkan auf den Philippinen befindet sich derzeit in einer Phase intensiver Aktivität. Aus diesem Grund sind gerade viele Überwachungskameras auf ihn gerichtet. Forscherinnen und Forscher beobachten die Lavaströme, die in mehreren Schluchten mit Längen bis zu 3,8 Kilometern fließen. So wurden die atemberaubenden Bilder aufgenommen, als ein Meteor hinter dem lavaspuckenden Vulkan vorbeizog und den Himmel grün verfärbte.