Es ist nichts weniger als die „langfristig größte budgetäre Herausforderung“ für Österreich: Der Anstieg der staatlichen Ausgaben für die Gesundheit. Das sagte Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrats, bei der Eröffnung des „Austrian Health Forum“ (AHF) in Schladming am Donnerstag – und zeigte auf, wie dringend ein Wandel im System ist, um diese Kosten zukünftig irgendwie stemmen zu können.

Die Herausforderungen sind immens, denn: Der demografische Wandel – immer mehr ältere Menschen, die mehr gesundheitliche Versorgung brauchen, gleichzeitig immer weniger Junge, die ins System einzahlen – bringt das derzeitige System an seine Grenzen. Demnach werden die Ausgaben für Gesundheit bis zum Jahr 2070 um 2,6 Prozent des BIP ansteigen. Das ist weit mehr als der Anstieg der Ausgaben für Pensionen oder Pflege.

Das Geld muss aus einer Hand kommen

Die Bundesregierung hat sich eine solche Gesundheitsreform für heuer vorgenommen, der jüngste Vorstoß dazu kam vom Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle, der forderte, dass die Länder die Gesundheitsversorgung übernehmen (mehr dazu lesen Sie hier). Auch Finanzexperte Badelt bekräftigt in Schladming, dass das Geld aus einer Hand kommen muss – im Gegensatz zum zersplitterten derzeitigen System, wo die Kosten zwischen Bund, Land und Sozialversicherung von einem Geldgeber zum anderen verschoben werden.

Karlheinz Kornhäusl, steirischer Gesundheitslandesrat © KLAUS RANGER

Auch der steirische Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl betonte in seiner Eröffnungsrede, dass er als Landespolitiker gerne mehr in der Versorgung mitreden möchte – nämlich in der niedergelassenen Versorgung. „Wenn es in einer Gemeinde keinen Hausarzt mehr gibt, kann ich das als Gesundheitspolitiker nicht einfach hinnehmen“, sagt Kornhäusl. Vor allem im ländlichen Bereich werden diese Versorgungslücken immer größer (mehr dazu lesen Sie hier).

Österreicher erwarten Verschlechterungen im System

Die Österreicherinnen und Österreicher hingegen haben wenig Vertrauen darin, dass der große Wurf in der Reform glücken wird: So glauben laut einer repräsentativen AHF-Umfrage 68 Prozent der Befragten nicht, dass es der Politik gelingen wird, die Herausforderungen im Gesundheitswesen zu bewältigen. 66 Prozent glauben außerdem nicht, dass es Einsparungen im System ohne Leistungskürzungen geben kann, vielmehr erachten 82 Prozent Kürzungen bei Leistungen, höhere Selbstbehalte oder Kosten in naher Zukunft im Gesundheitswesen für wahrscheinlich.

ÖGK-Obmann Peter McDonald erklärte in Schladming, dass es bei den Leistungen Abstriche geben wird müssen – und zwar dort, „wo die wissenschaftliche Evidenz“, also die belegte Wirksamkeit, nicht gegeben ist. Und, so der ÖGK-Chef, es werde auch nicht ohne die Eigenverantwortung der Versicherten gehen: „In Österreich sind wir europaweit Spitzenreiter bei den Arztbesuchen, mit 13 pro Versichertem und Jahr“. Hier müsse man genauer hinschauen.

Ulrike Königsberger-Ludwig, Staatssekretärin für Gesundheit © KLAUS RANGER

Patienten steuern – aber wie?

Ein zentrales Thema ist die Patientenlenkung: Derzeit können sich Patientinnen und Patienten in Österreich ja selbstständig an jene Stelle im System zuweisen, die sie für angebracht halten. Hier zeigt die AHF-Umfrage: Die Idee, nach einer Abklärung durch eine Gesundheits-Hotline einen Arzt oder eine Ärztin zugewiesen zu bekommen, wird von einer knappen Mehrheit (53 Prozent) befürwortet. Für einen rascheren Termin beim Arzt sind sogar 58 Prozent bereit, einen bestimmten Behandlungspfad einzuhalten, beispielsweise die Anmeldung über eine Telefon-Hotline wie etwa der Gesundheitshotline 1450. Christoph Badelt sagte dazu in Schladming: „Man sollte über eine Ambulanzgebühr zur Steuerung nachdenken.“ Davon wollte Ulrike Königsberger-Ludwig, Staatssekretärin für Gesundheit in der Diskussion aber nichts wissen: „Selbstbehalte selektieren die sozial Schwachen aus, die dann noch weniger zum Arzt gehen und sich Hilfe holen“, befürchtet sie.

„Keine Zeit zu warten“

Dass eine nachhaltige Reform diesmal gelingen wird, dafür stehen die Zeichen laut der Beteiligten gut, denn: „Der Druck auf das System ist enorm“, sagt Peter McDonald. Und auch Landesrat Kornhäusl bemühte ein Zitat von Winston Churchill: „Verschwende keine Krise.“ Auch Fiskalratspräsident Badelt machte in Bezug auf die Gesundheitsversorgung in Österreich deutlich: „Wir haben keine Zeit mehr zu warten.“