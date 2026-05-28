Die Südsteiermark verkosten und genießen

Der Gamlitzer Wein.Sommer am 13. Juni 2026 verwandelt den Peter & Paul Platz in Gamlitz in ein stimmungsvolles Genussfest mit südsteirischen Weinen, regionaler Kulinarik und Live-Musik. Highlights sind die große Ortsweinverkostung ab 15 Uhr und das Sommerfest am Abend. Club-Mitglieder profitieren von attraktiven Ermäßigungen auf Eintritt und Kombitickets.

www.gamlitz-weinsommer.at

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