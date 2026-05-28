Mit einem kunterbunten Fest feierte der Naturpark-Kindergarten Schönegg seinen 30. Geburtstag. Die 44 Kindergartenkinder hatten dafür mit ihren Pädagoginnen und Begleiterinnen fröhliche und vor allem blumige Darbietungen vorbereitet. So zeigten sie sich als ein „bunter Strauß von Blumen, der seit 30 Jahren blüht“. „Unsere Blumen blühen für alle Kinder, die hier in den Kindergarten gegangen sind“, sangen die Kinder unter anderem bei der Begrüßung.

Leiterin Elfriede Schieder freute sich über die zahlreichen Besucher, Eltern, Kinder, Ehrengäste von der Marktgemeinde Pöllau und auch ehemalige Wegbegleiterinnen. Sie bedankte sich bei allen herzlich für die Unterstützung in den vergangenen Jahren. Gemeinsam mit Anita Haindl ist Schieder seit Anbeginn Herz und Seele des Naturpark-Kindergartens, der 1995 – damals noch in der Volksschule – eröffnet worden ist.

1998 erfolgte der Umzug in die neu gebaute Einrichtung nebenan. Ebendort fand nun auch die 30-Jahr-Feier mit einem Tag der offenen Tür, Naturpark-Stationen, Spielen und einem Heißluftballon als Attraktion statt. Freude und Spaß standen den ganzen Nachmittag im Mittelpunkt.