In den vergangenen Jahren hat sich im Busverkehr in der Stadt Villach viel getan. Optimierte Linienführungen, die Einführung eines Taktverkehrs und des Mikro-ÖV‘s sowie zuletzt die Erweiterung der Betriebszeiten brachten Verbesserungen im „BUS:SI“-Angebot.



„Wir konnten in den letzten Jahren wirklich viele wichtige Schritte in die richtige Richtung machen, gleichzeitig wissen wir aber auch, dass bei der Attraktivierung des Angebotes noch sehr viel Luft nach oben ist“, sagt Mobilitätsreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh (Erde). „Niemand kennt die Stärken und Schwächen des ÖV-Angebotes besser, als die Menschen, die es nutzen. Um möglichst niederschwellig über Wünsche und konkretes Verbesserungspotenzial ins Gespräch zu kommen, starten wir im Juni daher erstmals unsere ‚BUS:SI-Sprechstunden‘ direkt im Bus.“



Gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Dr. Richard wird Stadtrat Jabali Adeh an mehreren Terminen im Juni und Juli mit offenen Ohren in einigen BUS:SI-Linien unterwegs sein, um sich mit den Villacherinnen und Villachern über das Angebot auszutauschen. Eine Fortsetzung in den weiteren BUS:SI-Linien folgt dann im Herbst



„Wir sind sehr bemüht, Anregungen im Rahmen des Möglichen so rasch wie möglich in das Busangebot einzuarbeiten. Zahlreiche Anpassungen der letzten Jahre waren nur aufgrund der wertvollen Rückmeldungen der Nutzenden möglich“, sagt Jabali Adeh und hofft auf rege Teilnahme an den BUS:SI-Sprechstunden.