Ein Sommer voller Abenteuer

Die Kärnten Card ist den Kärntnern seit Jahren ein treuer Begleiter zu über 100 Ausflugszielen in ganz Kärnten. Egal ob Sie gerne mit dem Schiff fahren, einen Ausflug ins Museum machen oder mit der Seilbahn die Berge erklimmen, die Kärnten Card bietet all das und noch mehr.

Holen Sie sich gleich Ihre Kärnten Card, um auch 2026 wieder jederzeit die Ausflugsziele besuchen zu können. Die Karte ist bis 1. November 2026 gültig und kann täglich bei über 100 Ausflugszielen der Kärnten Card eingesetzt werden.

Vorteile der Kärnten Card:

Einmal zahlen

Freier Eintritt bei mehr als 100 Ausflugszielen gültig von 4. April bis 1. November 2026

Super-Bonus-Partner mit 50 Prozent Ermäßigung

Über 50 Bonuspartner mit tollen Ermäßigungen

Alle Infos zu den Öffnungszeiten der Ausflugsziele unter www.kaerntencard.at

Beachten Sie die Öffnungszeiten unserer Kleine-Zeitung-Büros!

Servicecenter Klagenfurt: Mo – Do von 9:00 bis 13:00 Uhr, Freitag geschlossen!

Regionalbüro in Spittal/Drau, St. Veit, Villach und Wolfsberg: Mo – Do von 8:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr und Fr 8:00 bis 12:00 Uhr

Preise SAISONPAKET (4.4. - 1.11.2026)

Erwachsene: 99 Euro

Senioren: 96 Euro (Jahrgang 1965 und davor)

Kinder: 54 Euro (2011 – 2019)

Preise SOMMERPAKET (1.7. - 1.11.2026):

Erwachsene: 96 Euro

Kinder: 50 Euro (2011 – 2019)

Kinder bis zum Jahrgang 2020 und jünger können die Ausflugsziele in Begleitung der Eltern oder Großeltern mit einer aufgeladenen Karte kostenlos benützen.

Die Kleine Zeitung GmbH ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.