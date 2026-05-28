Die Polizei spricht davon, dass der Lenker einem Reh ausweichen wollte, den Einsatzkräften bot sich jedenfalls ein nicht alltägliches Bild, als sie Donnerstagvormittag bei der Unglücksstelle am Semmering eintrafen.

Ein Kleinbus hatte sich auf der Semmering-Begleitstraße überschlagen und war auf dem Dach in einem Waldstück gelandet – der Lenker im Wrack eingeklemmt. „Wir betreuen auch die Semmering-Schnellstraße, auf der es viele technische Einsätze gibt, aber das Adrenalin ist hier schon gestiegen“, sagt Markus Fraiß, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Steinhaus am Semmering.

Notarzhubschrauber

Während das Rote Kreuz samt Notarzt bereits mit der Erstversorgung begonnen hatten, musste zuerst einmal das Fahrzeug stabilisiert werden, um weitere Gefahren für die Helfer auszuschließen. Danach wurde mit hydraulischen Bergewerkzeugen die Türe geöffnet, sodass der Lenker befreit werden konnte.

Er wurde mit dem Notarzhubschrauber ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt geflogen.