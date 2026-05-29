Die Debatte um das Hochschulbudget legt offen, was in der Bildungspolitik oft verborgen bleibt: den tatsächlichen Stellenwert von Bildung. Die Kritik an möglichen Kürzungen ist hier absolut nachvollziehbar, verweist aber auf ein größeres Problem. Bildung ist ein zusammenhängendes System – und gerade an den Schnittstellen, etwa zwischen Schule, Hochschule und Erwachsenenbildung, zeigen sich strukturelle Schwächen. So gehören extrem unsichere Rahmenbedingungen in einzelnen Bereichen längst zum Alltag: z. B. liegt der öffentliche Finanzierungsanteil (Bund, Länder, Gemeinden) vieler Volkshochschulen teils deutlich unter 20 Prozent. Das ist aber weniger Ausdruck von Unterschieden als einer gemeinsamen Ausgangslage.

Bildung spielt eine Schlüsselrolle

Angesichts globaler Herausforderungen steigen die staatlichen Ausgaben, insbesondere im Bereich Sicherheit. Gerade dann stellt sich die Frage, wie jene Grundlagen gesichert werden, die demokratische Teilhabe im Inneren stärken. Bildung spielt hier eine Schlüsselrolle. Der Ruf nach Studiengebühren greift zu kurz: Er verlagert Verantwortung vom Staat auf Individuen und verschärft Ungleichheiten. Das widerspricht dem Ziel größerer Durchlässigkeit, wie es in der Hochschulstrategie 2040 angelegt ist.

Nötig ist daher eine breitere Debatte: Wie viel Verlässlichkeit braucht ein Bildungssystem – und wie wird sie finanziert? Entscheidend ist, ob Prioritäten still durch Kürzungen entstehen oder offen verhandelt werden. Diese Diskussion muss dort stattfinden, wo Bildung erlebt wird. Die Erwachsenenbildung kann dafür Räume bieten: niederschwellig, offen und diskussionserfahren. Ihr Netz von 10.000 Kursorten bringt die Debatte in die Breite der Gesellschaft. Gelingt das, verschiebt sich der Fokus: weg von einzelnen Budgetfragen hin zur grundlegenden Aufgabe, ein Bildungssystem zu schaffen, das demokratische Stabilität trägt.

John Evers ist Vorsitzender der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreich (KEBÖ) und Teil der AG 6 („Offen und sozial gerecht“) zur Entwicklung der neuen Hochschulstrategie 2040.