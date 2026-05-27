Nur zwei Tage nach der – nicht rechtskräftigen – Verurteilung des ÖVP-Politikers August Wöginger, der einem Parteifreund zu einem Posten verholfen hatte, besiegelten die Neos ihren Sündenfall. In schwarz-rot-pinker Einigkeit nominierte die Bundesregierung den früheren Neos-Politiker Gerald Loacker als österreichisches Mitglied für den Europäischen Rechnungshof (EuRH) in Luxemburg.

Im Koalitionsvertrag wurde den Neos das Vorschlagsrecht für diese Funktion eingeräumt. Es ist übel genug, dass die Besetzung wichtiger Funktionen bei der Regierungsbildung ungeniert in parteipolitischer Farbenlehre festgeschrieben wurde. Dieser Fall entlarvt zusätzlich die Doppelmoral der Neos. Aktuell findet Neos-Klubobmann Yannick Shetty in Hinblick auf die Wahl eines ORF-Generaldirektors oder einer -direktorin täglich neue Verbalinjurien („Gremium des Grauens“, über den Stiftungsrat). Ihr von den ORF-Gremien gefordertes öffentliches Hearing wollen die Neos jetzt selbst durchführen. Für die Funktion im EuRH gab es auch ein Hearing, doch nicht öffentlich, sondern nur für die Neos und alibihalber eine Personalberaterin. Erstgereihter wurde Helmut Berger, seit drei Jahren in Pension befindlicher früherer Leiter des Budgetdienstes im Parlament; er zog sich allerdings zurück. Also kam Loacker zum Zug.

Österreichs derzeitiges Mitglied, Helga Berger – eine Namensgleichheit, keinerlei Verwandtschaft mit Helmut Berger –, kam für die Neos nicht in Frage. Hat sie doch nur beste Qualifikationen vorzuweisen: Sie war Leiterin der Budgetsektion im Finanzministerium, Präsidialchefin im Österreichischen Rechnungshof, ist ausgebildete Richterin und und und.

Mit dieser Personalie zeigen die Neos, dass ihre postulierten Kriterien wie Objektivität, Qualifikation, Transparenz, Frauenförderung etc. bloße Worthülsen sind. Von den Postenschacher-Partien der anderen unterscheidet die Neos nur die Parteifarbe.

Antonia Gössinger war Chefredakteurin der Kleinen Zeitung Kärnten und Osttirol.