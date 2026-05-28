Am Mittwoch kurz vor 18 Uhr bemerkten die Besitzer eines Anwesens im Ortszentrum von St. Oswald bei Plankenwarth (Bezirk Graz-Umgebung), dass es am Dach ihres Wirtschaftsgebäudes brannte. Sie alarmierten die Feuerwehr, binnen weniger Minuten standen bereits fünf Wehren aus der Umgebung im Löscheinsatz.

Etwas mehr als eine Stunde später war der Brand auch schon vollständig gelöscht. Es wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Noch nicht bekannt ist vorerst die Brandursache und die Schadenshöhe. Hier ermittelt noch die Polizei. Während des Löscheinsatzes war die vorbeiführende L 316 gesperrt.