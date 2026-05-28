Edle Tropfen, spannende Geschichten direkt von den Winzern und ein genussvoller Abend in gemütlicher Atmosphäre: Mit der neuen Veranstaltungsreihe „Wein on Tour“ macht der Kärntner Weinbau am Dienstag, den 10. Juni, Station im Regionalbüro Spittal. Weinliebhaber und Genießer haben dabei die Möglichkeit, regionale Spitzenweine kennenzulernen und mit den Winzern persönlich ins Gespräch zu kommen.

Die Teilnehmer erwartet eine geführte Verkostung von sechs ausgewählten Weinen – von prämierten Landessiegerweinen bis hin zu regionalen Spezialitäten. Die individuelle Auswahl wird vom Weinbauverband Kärnten zusammengestellt. Durch den Abend führen Vertreter der Redaktion gemeinsam mit Robert Mack vom Karolinger Weinbau, der als Vorstandsmitglied des Weinbauverbandes die Einführung und Moderation übernimmt. Die Winzer geben dabei persönliche Einblicke in ihre Arbeit, die Besonderheiten ihrer Weine und die Entwicklung des Kärntner Weinbaus.

Robert Mack und Gerfried Pink vom Karolinger Weinbau sind Teil von „Wein on Tour“ und stellen ihre Kärntner Weine vor © Weinbauverband Kärnten

Alexander und Petra Egger vom Bio Weinbau Sternberg präsentieren bei „Wein on Tour“ ausgewählte Weine aus biologischem Anbau © Weinbauverband Kärnten

Winzer schenken persönlich aus

Mit dabei in Spittal sind die Winzer Weinbau Grafenbergerin, Bio Weinbau Sternberg, Weinbau Köck und Karolinger Weinbau. Ausgeschenkt werden die Weine direkt von den Produzenten persönlich. Los geht es um 17.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 17 Uhr. Zum Abschluss erhält jeder Teilnehmer eine Flasche Wein als Geschenk mit nach Hause – natürlich einen der verkosteten Tropfen. Da die Teilnehmerzahl in Spittal begrenzt ist, empfiehlt sich eine rasche Anmeldung. Die Tickets kosten 19 Euro.

Gerhard Köck und Christiane Obereder-Nazar vom Weinbau Köck präsentieren bei „Wein on Tour“ ihre regionalen Weinspezialitäten und schenken persönlich aus © Weinbauverband Kärnten