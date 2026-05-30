Die legendäre „Ente“ kommt als Elektroauto zurück – und sie soll weniger als 15.000 Euro kosten. „Citroën ist zurück. Es ist eine Rückkehr in die Zukunft“, sagte Citroën-Chef Xavier Chardon. Die neue „Ente“ werde „zu 100 Prozent elektrisch“ sein und solle vollständig in Europa gebaut werden, fügte er hinzu. Sie werde ein „echtes Volksauto sein, gemacht für den Alltag“. 1948 habe der 2CV „Millionen von Menschen die Freiheit der Mobilität geschenkt, und 80 Jahre später wird der neue 2CV die Elektromobilität demokratisieren“, sagte Chardon.

Bisher sind lediglich Anspielungen dazu zu sehen: Eine gewölbte, geriffelte Motorhaube, ein Heck mit Fenster und Kofferraum in Schräglage, leicht hervorstehende Scheinwerfer. Die Türgriffe und Stoßstangen ähneln demnach auch der Originalversion. Der Öffentlichkeit wird die Elektro-Ente auf der Pariser Automesse im Oktober vorgestellt.

Bisher gab es in einem Video lediglich kleine Anspielungen auf das mögliche Design © Screenshot Stellantis

Strohhalm für die europäische Fahrzeugproduktion

Hinter dem Comeback der Ente steckt auch ein neuer Plan der EU, der eine andere, abgespeckte Fahrzeugklasse thematisiert. Rein elektrisch freilich, unter 4,20 Meter kurz (manche reden von unter vier Metern), aufgrund der nicht so strengen Vorgaben wie beim klassischen PKW günstiger zu produzieren und günstiger zu verkaufen.

Ein Strohhalm für die europäische Fahrzeugproduktion und Industrie, so will die EU neue Anreize setzen: Die Autos müssen nämlich in Europa produziert werden und nur mit den strengen Vorgaben bekommen die Hersteller eine bessere Statistik, ein Auto dieser Klasse würde quasi in der EU-Statistik für 1,3 E-Autos zählen und damit eine bessere CO2-Bilanz und weniger Strafzahlungen auslösen.