Ungarn steht vor einem politischen Umbruch – und ganz Europa blickt gespannt nach Osten. Erleben Sie ORF-Journalist und Osteuropa-Experte Paul Krisai live bei der Veranstaltung „Hinter den Zeilen“: Ungarns politischer Neustart, am 9. Juni im Styria Media Center.

Gemeinsam mit Kleine-Zeitung-Redakteurin Nina Koren spricht er über die aktuelle Lage in Ungarn, die geopolitischen Spannungen zwischen Russland und Europa sowie die Chancen des Systemwechsels unter Péter Magyar.

Tipp: Falls Sie sich nicht auf Ihr Glück verlassen möchten, sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket zum Vorteilspreis. Die Teilnehmeranzahl ist limitiert.